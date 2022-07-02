السلطة الفلسطينية سلمت الأميركيين الرصاصة التي قتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة

مسؤول فلسطيني: سنسلّم الرصاصة التي قتلت بها الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى الولايات المتحدة

سلمت السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الرصاصة التي قُتلت بها الصحفية الأمريكية الفلسطينية في شبكة الجزيرة شيرين أبو عاقلة التي قتلت قبل نحو شهرين في تبادل كثيف لإطلاق النار بين وحدة المستعربين وفلسطينيين في جنين.

جاء هذا بعد ان افاد النائب العام الفلسطيني اكرم الخطيب لوكالة فرانس برس مساء السبت ان السلطة الفلسطينية سلمت خبراء اميركيين الرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية الاميركية شيرين أبو عاقلة لتحليلها جنائيا.

واوضح الخطيب أن الرصاصة التي ادت الى مقتل ابو عاقلة في 11 ايار/مايو الفائت خلال تغطيتها عملية عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية، سلمت للولايات المتحدة على أن تعيدها لاحقا للسلطة الفلسطينية.

وبحسب مصادر إسرائيلية، من المتوقع أن يقوم الأمريكيون بنقل الرصاصة إلى إسرائيل لفحصها . وبحسب المصادر ذاتها، أجرى رئيس الوزراء يائير لابيد محادثات مع الأمريكيين بشأن هذه القضية في نهاية الأسبوع. بحسب ما نشر موقع "معاريف" الاسرائيلي.

جاء هذا بعد طالبت إدارة جو بايدن على السلطة الفلسطينية بتسليم الرصاصة التي أصابت الصحفية الأمريكية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى الولايات المتحدة لتحديد مصدر إطلاق النار الذي قُتلت بسببه خلال عملية للجيش الإسرائيلي في جنين في 11 مايو/ أيار. جاء هذا بحسب ما قال ثلاثة مسؤولون الإسرائيليين وأمريكيين لموقع "والا" الاسرائيليّ.