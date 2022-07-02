لابيد لإيران وحزب الله في أول خطاب له كرئيس للوزراء: "لا تجربونا"

لابيد في خطابه الأول: "دولة إسرائيل أكبر منا جميعًا، ستكون هناك دائمًا خلافات، والسؤال هو كيفية سنتغلب عليها"

القى رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد يائير لابيد خطابًا لوسائل الإعلام الليلة (السبت)، لأول مرة منذ توليه منصبه. في كلمته الافتتاحية، شكر لبيد سلفه في المنصب، نفتالي بينيت. وقال إن "إسرائيل أهم منا، وأن إسرائيل دولة ديمقراطية كبيرة وقوية ومزدهرة". واضاف: "نعتقد أن إسرائيل يجب أن تكون ديمقراطية ليبرالية وأن لكل مواطن الحق في اختيار طريق حياته".

قال رئيس الوزراء في خطابه الأول: "أقول لكل من يبحث عن الضرر بنا، من غزة إلى طهران، من شواطئ لبنان إلى سوريا، لا تجربونا. ستعرف إسرائيل كيف تستخدم قوتها في مواجهة أي تهديد أو عدو".

وأضاف لابيد "أن هناك المزيد من الاتفاقات المتوقعة مع الدول العربية بعد الاتفاقات الإبراهيمية، وأنه" سيتم بذل كل ما هو ضروري لمنع إيران من الوصول إلى القدرة النووية أو التمركز على حدودنا ".

وقال لابيد بشأن الوضع السياسي المحلي ان "دولة إسرائيل أكبر منا وأهم من أي منا. كانت هنا قبلنا، وستبقى هنا بعدنا بوقت طويل. انها لا تخصنا فقط. إنه تخص إلى أولئك الذين حلموا بها منذ آلاف السنين في الشتات وأولئك الذين لم يولدوا بعد، إلى الأجيال القادمة. بالنسبة لهم ولنا، نحن بحاجة إلى اختيار المصلحة العامة التي تربطنا. ستكون هناك دائمًا خلافات، ولكن السؤال هو كيف نديرها".

وتولى لابيد، الذي شغل حتى الآن منصب نائب رئيس الوزراء ، منصبه رسميًا في منتصف الليل بين يومي الخميس والجمعة، بعد أن حُلّت الكنيست وبعد ان سلّم رئيس الوزراء المنتهية ولايته بينيت المنصب.