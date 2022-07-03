إسرائيل/ رئيس الحكومة الانتقالية: سنواصل تعزيز القوة الاقتصادية والسياسية والأمنية لدولة إسرائيل

من حق المواطنين في إسرائيل الحصول على حكومة قادرة على العمل طيلة الوقت، ذلك ما يتوقعونه منا وأتوقعه من الوزراء

قال رئيس الحكومة الانتقالية في إسرائيل يائير لابيد في مستهل الجلسة الحكومية اليوم الأحد، أن أهدافنا خلال الأشهر القريبة ستنصب على تصريف أعمال الحكومة وكأننا لسنا على وجه انتخابات". وأضاف لابيد "من حق المواطنين في إسرائيل الحصول على حكومة قادرة على العمل طيلة الوقت، ذلك ما يتوقعونه منا، وتلك هي توقعاتي من الوزراء أصدقائي".

واستطرد رئيس الوزراء "أزمة التعليم ليس بوسعها الانتظار، وليس بالإمكان تأجيل الميزانيات للمستشفيات. يتوجب علينا العمل على كافة الجبهات، طيلة الوقت، وهذا ما سنقوم به بالضبط".

وعلق لابيد على تسيير حزب الله باتجاه المياه الاقتصادية في إسرائيل مسيرات تم رصدها وضربها قبل إنجازها مهمتها" لقد اعترض الجيش الإسرائيلي أمس ثلاث طائرات بدون طيار حاولت إلحاق الضرر بالبنى التحتية الإسرائيلية في المياه الاقتصادية لإسرائيل" وأضاف " حزب الله يواصل السعي في طريق الإرهاب ويلحق الضرر بقدرة لبنان على الوصول إلى اتفاق حول الحدود البحرية. إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها، وعن مواطنيها وأملاكها".

وتابع لابيد "هذه الحكومة ستواصل العمل لصالح المواطنين، تمامًا مثلما فعلت خلال السنة الأخيرة. نحن سنعمل على اتخاذ القرارات، وسنقوم بتنفيذ مختلف الإجراءات، وسنواصل تعزيز القوة الاقتصادية والسياسية والأمنية لدولة إسرائيل".