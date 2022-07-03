لابيد يدعو نتنياهو لأول إجتماع "تحديث" حول القضايا المطروحة على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية

وكان نتنياهو طلب ان تكون هذه الجلسة مع السكرتير العسكري للحكومة الإسرائيلية

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم الأحد رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو إلى اجتماع "تحديث" حول القضايا المطروحة على جدول أعمال الحكومة، مع السكرتير العسكري للحكومة آفي جيل. وتلقى لابيد في نهاية الأسبوع مكالمة هاتفية مع نتنياهو ، عرض خلالها عليه أن يتم التحديث عن طريق السكرتير العسكري، وذلك "لتفادي تحول التحديث الأمني إلى أداة سياسية وقت الانتخابات"، وعقب لابيد تعليقا على هذا بأنه دعا نتنياهو للحضور كالمعتاد إلى إحاطة أمنية في مكتبه مع السكرتير العسكري.

وعقد لابيد صباح اليوم الجلسة الحكومية الأولى كرئيس للحكومة وافتتحها قائلا بأنه "خلال الأشهر القريبة هدفنا، كل من على هذه الطاولة، هو إدارة الحكومة كأنه لا توجد انتخابات" وأضاف لابيد إن "مواطني إسرائيل يستحقون حكومة فعالة في كل لحظة. هذه التوقعات منا، وهذه التوقعات من أصدقائي الوزراء".

وتابع رئيس الحكومة "أزمة التعليم لا يمكنها الانتظار، الميزانيات للمستشفيات لا يمكن تأجيلها. الايرانيون، حماس وحزب الله لا ينتظرون. يجب علينا أن ننشط مقابلهم في كافة الميادين. وفي كل لحظة,هذا هو توقعنا، هذه توقعاتي من أصدقائي الوزراء".