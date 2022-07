إسرائيل: معهد السلام لاتفاقيات إبراهيم يؤكد زيادة قياسية في التجارة مع الدول العربية

أكد معهد السلام لاتفاقيات إبراهيم، أن التجارة بين إسرائيل والإمارات ارتفعت بنسبة 130 في المئة، حيث بلغت 201.4 مليون دولار في مايو/أيار 2022، مقارنة بشهر مايو/أيار 2021.

وقال مدير معهد السلام لاتفاقيات إبراهيم، آشر فريدمان، عبر تغريدة على تويتر: "حطمت العلاقات التجارية الأرقام القياسية في الشهر الماضي، وشهد شهر يونيو/حزيران العديد من التطورات المثيرة في مجالات الابتكار والدبلوماسية والأكاديمية".

وأفاد بيان للمعهد لشهر يونيو/حزيران، أن "التجارة مع الأردن ارتفعت بنسبة 54 في المئة عن العام الماضي حيث بلغت 55 مليون دولار، تم تلتها مصر بزيادة 41 في المئة و 23.6 مليون دولار".