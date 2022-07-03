إسرائيل: معهد السلام لاتفاقيات إبراهيم يؤكد زيادة قياسية في التجارة مع الدول العربية

أضاف البيان، أن "الصفقات التجارية مع المغرب وصلت إلى 3.1 مليون دولار في مايو/أيار، بزيادة 94 في المئة

أكد معهد السلام لاتفاقيات إبراهيم، أن التجارة بين إسرائيل والإمارات ارتفعت بنسبة 130 في المئة، حيث بلغت 201.4 مليون دولار في مايو/أيار 2022، مقارنة بشهر مايو/أيار 2021.

وقال مدير معهد السلام لاتفاقيات إبراهيم، آشر فريدمان، عبر تغريدة على تويتر: "حطمت العلاقات التجارية الأرقام القياسية في الشهر الماضي، وشهد شهر يونيو/حزيران العديد من التطورات المثيرة في مجالات الابتكار والدبلوماسية والأكاديمية".

وأفاد بيان للمعهد لشهر يونيو/حزيران، أن "التجارة مع الأردن ارتفعت بنسبة 54 في المئة عن العام الماضي حيث بلغت 55 مليون دولار، تم تلتها مصر بزيادة 41 في المئة و 23.6 مليون دولار".

https://twitter.com/i/web/status/1542990994416799744 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأضاف البيان، أن "الصفقات التجارية مع المغرب وصلت إلى 3.1 مليون دولار في مايو/أيار، بزيادة 94 في المئة عن عام 2021، فيما ارتفعت تجارة إسرائيل مع البحرين من لا شيء إلى 1.2 مليون دولار في غضون عام".

وكانت الخطوط الجوية الإماراتية "طيران الإمارات"، قد أعلنت في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران، هبوط أول رحلة في مطار بن غوريون في إسرائيل، إيذانا ببدء الخدمة اليومية من دبي إلى تل أبيب لأكبر شركة طيران في الإمارات

اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة هي اتفاقية مشتركة بين إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة لتطبيع العلاقات الموقعة في أغسطس/آب 2020 ، والتي ابرمت مع السودان والمغرب لاحقًا.