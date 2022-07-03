قرار قضائي يعفي المواطنين الأوكرانيين القادمين لإسرائيل من التأشيرة مدة ثلاثة أشهر

القرار القضائي يتيح ايضا لوزيرة الداخلية الاسرائيلية رفض دخول مواطنين لاعتبارات فردية

رفضت المحكمة العليا اليوم موقف الحكومة الإسرائيلية وموقف وزيرة الداخلية آييلت شاكيد وأقرت بحسب الهيئة الرسمية "كان" بأن المواطنين الأوكرانيين، الذين يطلبون الدخول إلى إسرائيل لفترة تستمر حتى ثلاثة أشهر، معفيون من تأشيرة الدخول. مع ذلك أوضح القضاة بأن قرارهم لا ينتقص من صلاحيات وزيرة الداخلية بتحديد من يدخل إلى إسرائيل ولا ينتقص من سلطتها رفض دخول المواطنين الأوكرانيين استنادا الى اعتبارات فردية.

الرئيس الأوكراني فلودومير زلنسكي رحب بقرار المحكمة العليا الذي "يلزم دولة إسرائيل إلغاء قيود إضافية على دخول المواطنين الأوكرانيين" وأضاف :"سلطة القانون واحترام حقوق الانسان هي بالضبط التي تميز الديموقراطية الحقيقية والمتطورة".

السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفجين كورنشوك قال لهيئة البث الرسمية "كان" إنه "يرحب بقرار المحكمة العليا، ويسعدني إنه من الآن فصاعدا لن تكون قيود على القادمين، من المهم التشديد، على أنه كانت محادثة مثمرة بالخصوص مع الوزيرة اييلت شاكيد، وإنه كانت اختلافات بالرأي لكنه كان حديث جيد.