رئيس الوزراء الإسرائيلي يحذر من انتشار فيروس كورونا ويؤكد أن إسرائيل على أهبة الاستعداد

وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، تسجيل 6862 إصابة جديدة بكورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، أنه أجرى بمرافقة وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، تقييما للوضع بعد زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، مؤكدا أن "الحفاظ على مستوى الجاهزية أمر بالغ الأهمية".

وقال يائير لابيد، في بيان له، "نقترب من ذروة موسم السياحة العالمي في جميع المطارات، بما في ذلك المطارات الواقعة في بلادنا، سيكون لهذا تأثير على سرعة انتشار الفيروس"، مشددا على أن "الحفاظ على مستوى الجهوزية العالي أمرا بالغ الأهمية".

وأضاف البيان، "نحن عن أهبة الاستعداد كما أشكر بهذه المناسبة وزارة الصحة على كونكم قد أصبحتم بمثابة آلة متطورة تسير بدقة".

ومن جانبه، قال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس، "لقد حققنا نجاحًا كبيرًا على مدار العام الماضي، وسنواصل انتهاج سياسة رزينة ومسؤولة ومنح كافة الأدوات اللازمة للحفاظ على الصحة، مع الحفاظ على روتين الحياة الكامل".

وأضاف نيتسان هوروفيتس، "نشهد حاليًا ارتفاعًا مجددًا في معدل الإصابات. فلا نتوقف عن جس النبض ونبقي على حالة الترقب المستمرة. ولكي نستطيع مواصلة الحفاظ على روتين الحياة الكامل، أناشد الجمهور التصرف بمسؤولية، والتوجه للفحص، والالتزام بقواعد المكوث في حجر صحي بالنسبة للأشخاص الملزمين بذلك".

وشدد وزير الصحة الإسرائيلي، "نوصي بشكل خاص الفئات السكانية المعرضة للخطر، بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة".

وذكر البيان، أن "خبراء وزارة الصحة الإسرائيلية أوصوا في الجلسة لابيد وهوروفيتس بمراقبة الوباء وإدارته بما يتوافق مع زيادة معدلات الإصابة بالمرض، وتشديد الإجراءات والقيود يمل يتناسب مع الوضع، والاستمرار في تخزين الأدوية والمشتريات وفق توصيات وزارة الصحة".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، تسجيل 6862 إصابة جديدة بكورونا تم التحقق منهم في اليوم الأخير، من أصل 16162 فحصا أجري أمس للكشف عن الفيروس. وحضر الجلسة اليوم بالاضافة الى لابيد وهوروفيتش عدد كبير من المسؤولين بينهم منسق كورونا بروفيسور سلمان زرقا.