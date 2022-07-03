بمناسبة عيد الأضحى: إسرائيل تقرر سلسلة من التسهيلات للفلسطينيين في غزة والضفة

لأول مرة منذ 2017، منح 400 تصريح لسكان القطاع لزيارة القدس وسيمنح 500 تصريح لزيارة اقارب

اعلنت وحدة تنسيق الحكومة في الأراضي الفلسطينية عن سلسلة من التسهيلات للفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة والتي ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم .

من بين التسهيلات التي اقرت للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية كان حصة 500 تصريح سفر الى الخارج عن طريق مطار بن غوريون ، حصة 200 تصريح لزيارة مدينة ايلات السياحية في جنوب اسرائيل، كما اقر ايضا توسيع ساعات عمل الحواجز وتصاريح الزيارات العائلية الى اسرائيل.

اضافة لذلك، ولأول مرة منذ عام 2017 ، اقرت حصة 400 تصاريح لسكان قطاع غزة لأجل الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا والنساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 50 عامًا لزيارة القدس، والتي ستنفذ عن طريق خدمات نقل خاضعة لرقابة، وحصة 500 تصاريح لزيارات عائلية من الدرجة الاولى لأقارب في إسرائيل وفي الضفة الغربية.