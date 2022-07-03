مستشار وزارة الأمن يوصي بتعيين رئيس هيئة أركان للجيش الاسرائيلي فترة الانتخابات

جاء هذا بعد طلب وزير الامن مواصلة عملية تعيين رئيس هيئة أركان جديد لإسرائيل

بعث المستشار القضائي لوزارة الأمن الإسرائيلية المحامي ايتي اوفير، مسودة رأي مهنية الى المستشارة القضائية للحكومة جالي باهرف-ميارة، انه يمكن مواصلة عملية تعيين رئيس هيئة أركان للجيش الإسرائيلي خلفا للرئيس الحالي آفيف كوخافي في فترة الانتخابات، وتم تمرير مسودة الرأي في إطار طلب وزير الأمن بيني غانتس مواصلة العملية رغم الانتخابات. الآن على المستشارة القضائية باهرف ميارة اتخاذ قرار ان كان من الممكن مواصلة عملية التعيين.

هذا وأرفقت مسودة الرأي بحسب القناة "13" مع مراجعة عملياتية سرية من قبل الجيش الاسرائيلي حول التحديات التي يواجهها الجيش الإسرائيلي ومراجعة سياسية سرية لرئيس القسم السياسي الأمني في وزارة الأمن حول التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه حاليا دولة إسرائيل.

من جانب آخر، لم ترق لحزب الليكود الامكانية لتعيين رئيس هيئة أركان فترة الانتخابات، وكتب النائب يوآف كيش من الليكود محذرا :"ان صادقت المستشارة القضائية على تعيين رئيس هيئة الأركان بفترة حكومة انتقالية، معناه المباشر سيكون تجاه منصبها، فقط مستشار ’من قبل جهة’ يسمح بذلك، لذلك فإنه في حال وافقت فإنه سيتم استبدالها فورا بعد عودتنا الى الحكم". بعد ذلك خفف كيش من حدة تصريحاته وقال خلال مقابلة مع القناة الاخبارية "13" انه في حال ظهر وكأنه الحديث عن تهديد، الأمور لم تكن كذلك.