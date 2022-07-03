استطلاع اسرائيلي: حزب "يمينا" برئاسة شاكيد يتأرجح على عتبه نسبة الحسم

جاء هذا في اعقاب استلام يائير رئاسة الحكومة واعلان نفتالي بينيت اعتزال مؤقت للحياة السياسية

أظهر استطلاع إسرائيلي جديد بأن حزب "يمينا" بعد استلام يائير لابيد رئاسة الحكومة واعلان بينيت عن اعتزاله السياسة لفترة من الزمن ، فإن حزبه "يمينا" برئاسة اييلت شاكيد يتأرجح على عتبة نسبة الحسم مع أربعة مقاعد.

وبحسب الاستطلاع الذي اعدته هيئة البث الرسمية "كان" فإن لابيد يحصل على 21 مقعدا، في حين أن الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يحصل على 34 مقعدا، ايضا فإن كل من "يمينا" و"ميرتس" و"تكفا حداشا" و"العمل" و"القائمة الموحدة" تتأرجح جميعها على عتبه الحسم مع 4 مقاعد فقط، في حين يحصل "يسرائيل بيتنو" برئاسة افيغدور ليبرمان على 5 مقاعد.

حزب "أزرق ابيض" برئاسة وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس يحصل على 8 مقاعد، حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريش يواصل تقدمه مع 10 مقاعد، القائمة المشتركة بقيت مستقرة مع 6 مقاعد، حزب شاس المتدين يحصل على 8 مقاعد في حين حزب "يهدوت هتوراة" يحصل على 7 مقاعد.