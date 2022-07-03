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إيران : اتهام ابنة الرئيس الأسبق رفسنجاني بالدعاية ضد البلاد

AFP

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صبي يحمل العلم الإيراني أمام برج نصب آزادي (الحرية) في مسيرة للاحتفال بالذكرى 41 للثورة الإسلامية ، في طهران ، إيران ، الثلاثاء ، 11 فبراير 2020
(AP Photo/Vahid Salemi)صبي يحمل العلم الإيراني أمام برج نصب آزادي (الحرية) في مسيرة للاحتفال بالذكرى 41 للثورة الإسلامية ، في طهران ، إيران ، الثلاثاء ، 11 فبراير 2020

قال مدعي عام طهران علي صالحي إن "لائحة الاتهام ... صدرت وأحيلت على المحكمة بتهم النشاط الدعائي ضد إيران"

أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم الأحد، أنه وجهت المحكمة لابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني اتهامات بالدعاية ضد البلاد والتجديف على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال مدعي عام طهران علي صالحي إن "لائحة الاتهام ... صدرت وأحيلت على المحكمة بتهم النشاط الدعائي ضد إيران والتجديف"، وفق موقع ميزان التابع للسلطة القضائية.

وتتعلق الاتهامات بتعليقات مفترضة لفائزة رفسنجاني وهي نائبة سابقة وناشطة في مجال حقوق النساء، خلال نقاش إذاعي على إحدى منصات التواصل الاجتماعي في نيسان/أبريل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن فائزة رفسنجاني قولها إن طلب طهران رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء لـ "المنظمات الإرهابية الأجنبية" التي وضعتها الولايات المتحدة "ضار بالمصالح الوطنية".

وشطب الحرس الثوري من قائمة "الإرهاب" أحد المطالب الشائكة في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الذي وقع العام 2015.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (ارنا) لاحقا أن ابنة رفسنجاني اعتذرت في 23 نيسان/أبريل وقالت إنها "تمزح" بدون "أن تنوي الاساءة".

وفائزة رفسنجاني البالغة 59 عامًا، هي ابنة أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس المعتدل الاسبق الذي دعا إلى التقارب مع الغرب والولايات المتحدة.

اعتقلت الناشطة النسوية والنائبة السابقة وحكم عليها بالسجن ستة أشهر في نهاية عام 2012 بتهمة "الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية.

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