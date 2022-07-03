القائد الاسرائيلي لعملية إسقاط مسيرات حزب الله الثلاثة :"لقد رصدناهم من مسافة بعيد جدا"

اسرائيل تحتج امام الولايات المتحدة ارسال حزب الله المسيرات تجاه منصة كاريش وتتهمه بمحاولة اشعال المنطقة

صرح قائد القوات المسلحة الجنرال عومر رفينر، الذي قاد العملية التي من خلالها تم اسقاط ثلاثة طائرات مسيرة لحزب الله من خلال استخدام صاروخ "باراك 1" قائلا بحسب القناة 13:"تلقينا مؤشرا حول أهداف للعدو تحلق نحو منصة كاريش، وبفضل تعاون ممتاز بين قواتنا مع قوات سلاح الجو الإسرائيلي نجحنا على اعتراض ثلاثة عناصر جوية".

وأضاف :"أحدهم تم اعتراضه من قوات سلاح الجو، في حين أن الآخرين أنا والمقاتلين تحت إمرتي اعترضناهم بواسطة صاروخ ’باراك 1’ المتابعة والرصد نفذت من مسافات بعيدة جدا، ونحن نجحنا بتقديم الاستجابة الأفضل للحالة التي وضعنا بها، بالصورة الأكثر مهنية والأكثر ملائمة من ناحية عملياتيه، اخترنا اعتراض المسيرات بالمكان الذي رايناه بأنه الأفضل من ناحية عملياتية".

وبحسبه :"انت ترصد الأهداف في أجهز الكشف الأكثر تطورا في ذراع البحرية وفي سرب سفن الصواريخ وفي المدمرة ايلات على وجه الخصوص، ويوجد لدينا أجهزة رصد وهجوم تعرف تقديم الاستجابة لكل سيناريو نواجهه، وبهذا الشكل أنت تكشف الهدف ، ترصده وتقوم باعتراضه من المسافة التي ترى بأنها مناسبة"

ويشار الى أنها المرة الاولى التي يعترض بها صاروخ "باراك" والمخصص لاعتراض صواريخ، تستهدف سفن البحرية، طائرات مسيرة لحزب الله، وكشف اليوم انه كان لدى الجيش الاسرائيلي معلومات استخباراتية مسبقة حول نية حزب الله ارسال المسيرات الى منصة كاريش، ايضا بعد تهديدات نصر الله.

وفي اعقاب الطائرات المسيرة الثلاثة احتجت اسرائيل أمام الولايات المتحدة بادعاء انه بالوقت الذي يحاول فيه الأمريكيون اجراء مفاوضات بين اسرائيل ولبنان لحل الخلافات حول الحدود البحرية- حزب الله ينشط لإشعال المنطقة. فقط الاسبوع الماضي استعرض المبعوث الامريكي عاموس هوخشتاين أمام إسرائيل الاقتراح اللبناني للتسوية.