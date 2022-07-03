خاص :كبار العسكريين والأمنيين الإسرائيليين يكشفون أن مقطع فيديو حزب الله مزيف

قال متحدث عسكري إسرائيلي اليوم الأحد، إن سيادة إسرائيل لم تنتهك خلال الحادث

كشف تحقيق أكد خلاله كبار العسكريين والأمنيين الإسرائيليين​ لـمراسل I24NEWS ماتياس عنبار، أن شريط الفيديو الذي يظهر طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله أطلقت باتجاه منصة غاز كاريش مزيف ولا أساس له من الصحة.

وقام حزب الله اللبناني اليوم الأحد، بنشر فيديو لطائرات المسيرة التي انطلقت أمس السبت، باتجاه منصة كاريش العائمة في المياه الاقتصادية لإسرائيل.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي اليوم الأحد، إن سيادة إسرائيل لم تنتهك خلال الحادث، مؤكدا أن "الطائرات المسيرة أسقطت فوق المياه الإقليمية اللبنانية التي تعترف بها الأمم المتحدة".

وتم اعتراض أحد المسيرتين بواسطة طائرة مقاتلة من طراز F-16 والآخران بواسطة صواريخ Barak 8 تم إطلاقها من سفينة حربية. وبحسب مسؤولي الأمن ، تم إيقاف الثلاثة قبل الاقتراب من حقل الغاز.

وكان الجيش الاسرائيلي أمس السبت، قد اعترض ثلاث مسيرات تابعة لحزب الله، من اتجاه لبنان، فوق البحر الأبيض المتوسط ​​، باتجاه منصة كاريش في المياه الاقتصادية لإسرائيل، وتم اعتراضها من قبل مقاتلات وسفينة صواريخ. ولأول مرة، شاركت سفن حربية في الاعتراض، الذي وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه ناجح، بإطلاق صاروخ برق.

ومن جانبه، أكد حزب الله أنه أطلق ثلاث طائرات مسيّرة باتجاه حقل غاز في البحر المتوسط، وقال في بيان مقتضب أنه أطلق "ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية، وقد أنجزت المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة".