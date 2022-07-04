الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا مطلوبا لقيامهم "بأنشطة عدائية"ويصادر أسلحة غير قانونية

تم خلال العملية إلقاء عبوات ناسفة على القوة وإطلاق النار في مدينة جنين في منطقة لواء منشية

نفذت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة الحدود، عمليات مشتركة جديدة في الضفة الغربية ليل الأحد إلى الإثنين، واعتقلت 13 مطلوبا للاشتباه في قيامهم "بأنشطة عدائية ومصادرة أسلحة غير قانونية" في قرى الظاهرية والرشيدة وإسكا ومدينة نابلس ورام الله.

وفي الوقت نفسه ، عملت القوات الإسرائيلية في بلدة بيتونيا على اعتقال مطلوبين، وخلال العملية ألقى المشتبه بهم الحجارة وزجاجات المولوتوف على القوات، كما تم خلال العملية اعتقال اثنين من المطلوبين للاشتباه بضلوعهم في نشاط إرهابي، وتم خلال العملية إلقاء عبوات ناسفة على القوة وإطلاق النار في مدينة جنين في منطقة لواء منشيه ،

إضافة إلى ذلك ، عملت القوات في قريتي شفيكا وتسور ضمن فرقة اللواء ، واعتقلت مطلوبًا آخر ، وعثرت على مسدسين وأسلحة أخرى. كما اعتقل ثلاثة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في نشاط إرهابي خلال العملية في قرى أبو نجم وخربة صفا ومخيم العروب في لواء عتصيون الإقليمي، وصادرت القوات الإسرائيلية في بلدة بيت عروشأسلحة أخرى.

جدير بالذكر أن المداهمات التي تشنها القوات الإسرائيلية بشكل يومي في الضفة الغربية، تجري في إطار عملية "كاسر الأمواج" التي أطلقتها الحكومة بعد سلسلة من العمليات العدائية في إسرائيل والضفة الغربية.