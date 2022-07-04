الولايات المتحدة تعيد الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة للفلسطينيين بعد اجراء فحص مخبري عليها

الشلالدة"لا توجد لدينا معلومات حول مشاركة الجانب الإسرائيلي في الفحص العلاقة كانت مع الجانب الأمريكي بشكل رسمي

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن "الولايات المتحدة أعادت إلى السلطة الفلسطينية الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين ابو عاقلة، وذلك بعد اجراء فحص مخبري عليها" ومن المنتظر صدور نتائج التحليل اليوم الاثنين.

جاءت تصريحات الشلالدة خلال مشاركته، الأحد، مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر أن الجانب الأمريكي التزم بإجراء الفحص على المقذوف، مضيفا “لا توجد لدينا معلومات حول مشاركة الجانب الإسرائيلي في الفحص" وتابع الشلالدة إنه "لا يوجد لديه علم بهذا الموضوع، وإن رسمي، وتم تسليمهم الرصاصة بناء على التزام أخلاقي وقانوني، على أن يقوموا بالفحص هم فقط، ولا علم لديه إن تدخلت إسرائيل في ذلك.

وتابع “الهدف الأساسي للولايات المتحدة من طلب المقذوف، أنها جادة في إجراء تحقيق قانوني ومهني، لمطابقة الرصاصة مع قطعة السلاح التي أُطلقت منها”.

وأكد الشلالدة أن السلطة حصلت على ضمانات أمريكية بعدم تسليم إسرائيل المقذوف."وأضاف “لسنا ضد إجراء تحقيق محايد من أجل تقديم المسؤول عن اغتيال شيرين أبو عاقلة للمحاكمة"

ومن جهته قال ران كوخاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لإذاعة الجيش إن الإسرائيليين سيفحصون بحضور أمريكي الرصاصة التي قتلت شيرين.

وبحسب مصادر إسرائيلية، من المتوقع أن يقوم الأمريكيون بنقل الرصاصة إلى إسرائيل لفحصها، وبحسب المصادر ذاتها، أجرى رئيس الوزراء يائير لابيد محادثات مع الأمريكيين بشأن هذه القضية في نهاية الأسبوع. بحسب ما نشر موقع "معاريف" الاسرائيلي.