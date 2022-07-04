رئيس الكونغرس اليهودي العالمي يؤكد أن مشروع "مارشال" يمكن أن يحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

قال رونالد لاودر، إنه "يمكن منح مبلغ من المال لرواد الأعمال الشباب لإنشاء مشاريع جديدة، ومراقبتها عن كثب"

أكد رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، تمثل "فرصة عظيمة" لحل "واحد من أطول الصراعات التاريخية بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "على الولايات المتحدة أن تضع مشروع مارشال لإنهاء الصراع في المنطقة"

وقال رونالد لاودر، إن "مشروع مارشال والذي اعتمدته الولايات المتحدة لإعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية يمكن أن يكون أفضل حل للفلسطينيين"، مردفا أن "الخطة الفلسطينية يجب أن تركز على إنشاء شركات صغيرة وبناء منازل وفنادق ومطاعم وخلق فرص عمل"، مؤكدا أن ذلك سيسمح "بمستقبل إيجابي للجيل القادم من الفلسطينيين"، حسب صحيفة جيوروزاليم بوست الإسرائيلية.

وتابع رونالد لاودر، أنه "يمكن منح مبلغ من المال لرواد الأعمال الشباب لإنشاء مشاريع جديدة، ومراقبتها عن كثب"، مشددا على أنه "يجب تزويد الفلسطينيين بكل الأشياء التي جعلت إسرائيل وعدة دول أخرى قادرة على البقاء مالياً، والتي من شأنها أن تساعد في إنشاء فلسطين جديدة وناجحة."

ودعا رونالد لاودر، "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية وإسرائيل ودول الشرق الأوسط الأخرى للمساهمة في تمويل الخطة المقترحة"، مشيرا إلى أن "أن ثروة الفرد ستتضاعف سنويًا في غضون ثلاث إلى خمس سنوات".

وفي نفس السياق، حذر رونالد لاودر، من أن الخطة الجديدة "يجب أن تراقب عن كثب من قبل منظمة تثق بها جميع الأطراف". موضحا أنه في السابق "لم تكن هناك مسؤولية كافية فيما يتعلق بمراقبة أموال المساعدة الممنوحة للفلسطينيين".

ومن جانب آخر، أكد مسؤول فلسطيني لصحيفة جيروزاليم بوست أن "القيادة الفلسطينية ستقدم خمسة مطالب إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته المرتقبة للمنطقة".

يشار إلى أن مشروع "مارشال" هو المشروع الاقتصادي لإعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وسمي المشروع على إسم الجنرال جورج مارشال الذي دافع عنه كوزير للخارجية الأمريكية في ذلك الوقت