إيران: "الأنظمة المصرفية تعرضت لهجمات إلكترونية من الخارج"

"هذه القيود فُرضت بناء على توصية من الجهات المختصة بسبب الهجمات الإلكترونية التي بدأت اليوم من الخارج"

أفادت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، صباح اليوم الإثنين، أن "الأنظمة المصرفية تعرضت لهجمات إلكترونية من الخارج"، مشيرة إلى أن "هذه الهجمات دفعت المصارف الإيرانية إلى حظر وصول الإيرانيين في الخارج بشكل مؤقت إلى الخدمات المصرفية".

وأوضحت الوكالةأنه "عقب هجمات على الأنظمة المصرفية في الخارج، تم حظر وصول الإيرانيين مؤقتًا من أجل منع الهجمات الإلكترونية" وتابعت "بعد التحقيق تبين أن هذه القيود فُرضت بناء على توصية من الجهات المختصة بسبب الهجمات الإلكترونية التي بدأت اليوم من الخارج".

وأكدت الوكالة على أنه "من أجل ذلك، وبهدف التعامل مع التهديدات السيبرانية، تقرر حظر وصول الإيرانيين بالخارج إلى الأنظمة المصرفية الإيرانية من بينها أحد البنوك التي لديها معظم الاتصالات بالخارج، بما في ذلك خدمات الإنترنت للمصارف وعبر الهواتف المحمولة"، مضيفة "بحسب السلطات فإن هذه القيود مؤقتة".