استطلاع يتوقع الجمود في الانتخابات الإسرائيلية الوشيكة

حزب "يمينا"لن يتجاوز نسبة الحسم و حزب "يش عتيد"سيحصل على 21 مقعدا وحزب "الليكود" على 34 مقعدا

أشار استطلاع جديد أجراه معهد Kantar إلى أنه في "الانتخابات الإسرائيلية المزمع تنظيمها في نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك، قد تجد البلاد نفسها في وضع مسدود آخر، مع وجود فرص كبيرة في ألا يتمكن قادة الأحزاء من تشكيل الائتلاف الحكومي.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته إذاعة `` كان '' ، فإن حزب "يمينا" اليميني الذي تتزعمه وزير الداخلية أييليت شاكيد، لن يتجاوز نسبة الحسم، ومن المتوقع أن يفوز حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه رئيس الوزراء يائير لابيد بـ 21 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدًا.

ومن المتوقع أن يخسر حزب "الليكود" اليميني، برئاسة بنيامين نتنياهو ، مقعدين مقارنة بالاستطلاع السابق الذي حصل على 34 مقعدًا. وسيحصل حزب "ميرتس" و تكفا حدشا"و "العمل" و "القائمة الموحدة" على 4 مقاعد فقط، بينما من المتوقع أن يحصل حزب وزير المالية أفيغدور ليبرمان "يسرائيل بيتينو" على 5 مقاعد.

وأشار الاستطلاع ذاته إلى أن وزير الأمن بيني غانتس سيحصل على 8 مقاعد، ويمكن حزب "الصهيونية الدينية" الحصول على 10 مقاعد، ويمكن للقائمة العربية المشتركة أن تفوز بـ 6 مقاعد، بينما من المتوقع أن تحصل الأحزاب الدينية، "يهدوت هتوراة "وحزب "شاس"، على 7 و 8 مقاعد على التوالي.

جدير بالذكر أن الاستطلاع تم اجراؤه على عينة من 552 رجلا وامرأة فوق سن 18 عاما. بالنسبة لـ 44 في المئة منهم كانت تكلفة المعيشة هي السؤال الأهم والأكثر تحديدا في الانتخابات المقبلة.، بينما 15 في المئة سيصوتون وفقا لنزاهة المرشح، و 14 في المئة معنيين بأمن البلاد، في حين قال 11 في المئة إن الدين هو المعيار الرئيسي بالنسبة لهم.