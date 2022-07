إسرائيل/ جدعون ساعر:"أييليت شاكيد تسعى لتشكيل حكومة برئاسة نتنياهو"

قال رئيس حزب"تكفا خدشا" جدعون ساعر، إن "رئيسة حزب ’يمينا’ أييلت شاكيد تسعى إلى تشكيل ائتلاف حكومي برئاسة بنيامين نتنياهو" وأضاف" كل من يصوت لأيليت شاكيد يعرف أنها ستذهب مع نتنياهو، حتى قبل حل الكنيست، سعت إلى تشكيل حكومة تحت قيادته".

وقالت أيليت شاكيد ردا على تصريحات جدعون ساعر عبر موقع "تويتر": "جدعون.. إذا اتهمتني بقلب العالم رأسا على عقب للحيلولة دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع - فأنا أعترف بالذنب". وأضافت: "أنا دائما أتصرف بمسؤولية"، متسائلة: "لدي سؤال فقط..لماذا كنت تتفاوض مع رجال نتنياهو منذ عدة أسابيع، إذا كان ذلك يزعجك كثيرا؟".

وكان نتنياهو قد سعى قبل أيام من تصويت الكنيست على حل نفسه، إلى الحصول على أغلبية مؤيدة من 61 عضوا من أصل 120 بالكنيست لتشكيل حكومة بديلة دون حل الكنيست أو انتخابات، لكنه لم يتمكن من ذلك.

وكان استطلاع جديد أجراه معهد Kantar، قد اشار إلى أنه في "الانتخابات الإسرائيلية الوشيكة المزمع تنظيمها في نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك، قد تجد البلاد نفسها في وضع مسدود آخر، مع وجود فرص كبيرة في ألا يتمكن قادة الأحزاء من تشكيل الائتلاف الحكومي.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته إذاعة `` كان '' ، فإن حزب "يمينا" اليميني الذي تتزعمه وزير الداخلية أييليت شاكيد، لن يتجاوز نسبة الحسم، ومن المتوقع أن يفوز حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه رئيس الوزراء يائير لابيد بـ 21 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدًا.

ومن المتوقع أن يخسر حزب "الليكود" اليميني، برئاسة بنيامين نتنياهو ، مقعدين مقارنة بالاستطلاع السابق الذي حصل على 34 مقعدًا. وسيحصل حزب "ميرتس" و تكفا حدشا"و "العمل" و "القائمة الموحدة" على 4 مقاعد فقط، بينما من المتوقع أن يحصل حزب وزير المالية أفيغدور ليبرمان "يسرائيل بيتينو" على 5 مقاعد.