دافيد غوفرين:إسرائيل تراهن على مناورات “الأسد الإفريقي” لتعزيز التعاون الأمني مع المغرب

“العلاقات الأمنية انضافت إلى قائمة كبيرة من المبادرات الثنائية في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والرياضة..

قال رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب دافيد غوفرين، إن “مشاركة إسرائيل في مناورات الأسد الأفريقي 2022 بصفة مراقب خطوة جديدة وإضافية من شأنها توطيد العلاقات الأمنية بين وزارتي الدفاع وجيشي كل من المغرب وإسرائيل”.

واعتبر غوفرين. وأضاف: “العلاقات الأمنية انضافت إلى قائمة كبيرة من المبادرات الثنائية في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والرياضة وغيره”.

واشار إلى أن مشاركة بلاده لأول مرة في مناورات “الأسد الإفريقي 2022” بصفة مراقب في المناورة العسكرية الدولية بقيادة القيادة الإفريقية للجيش الأمريكي (أفريكوم) والقوات المسلحة الملكية التي تعد أكبر مناورة سنوية للجيشين في إفريقيا" التي جرت بالمغرب بين 20 و30 يونيو/حزيران المنصرم

وكانت التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة “الأسد الإفريقي 2022” قد انطلقت يوم 20 يونيو/حزيران المنصرم بمدينة أكادير، وشملت عدة مناطق بالمملكة وهي، بالإضافة الى كاب درعة بطانطان، مناطق أكادير وبنجرير والقنيطرة والمحبس وتارودانت وطانطان، بمشاركة عشرة بلدان إفريقية ودولية، بما فيها المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن حوالي 20 ملاحظا عسكريا من بلدان شريكة.

وتشتمل النسخة ال 18 “للأسد الإفريقي 2022″، بالإضافة إلى التكوين والمحاكاة في مجال أنشطة القيادة ، على التمارين التكتيكية البرية والبحرية والجوية ، ليلا ونهارا، وعمليات القوات الخاصة، والعمليات المحمولة جوا، والتدريبات ضد أسلحة الدمار الشامل والإجلاء الطبي.

ويعد تمرين “الأسد الإفريقي 2022″، كتمرين مشترك متعدد الجنسيات، أحد التدريبات الرئيسية والكبرى التي تنظمها وتديرها القيادة الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم) بشراكة مع القوات المسلحة الملكية، بهدف تعزيز مستوى التعاون والتدريب، وزيادة قابلية التشغيل البيني وكذا تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين المكونات العسكرية المختلفة من أجل تمكينها من تحقيق قدرتها التشغيلية الكاملة.