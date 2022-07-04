رئيس الوزراء الإسرائيلي: "مكافحة معاداة السامية أمر مهم جدا وأنا سعيد بوجود شركاء ملتزمون إلى جانبنا"

شدد يائير لابيد في بيان له، على "أهمية التعاون في مكافحة معاداة السامية بجميع أشكالها"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الإثنين، للمبعوثة الخاصة لرئيس الولايات المتحدة لمكافحة معاداة السامية ديبورا ليبستادت، أن "مكافحة معاداة السامية أمر مهم للغاية" مشيرا إلى أنه "سعيد بوجود شركاء ملتزمون بمحاربة هذه الظاهرة إلى جانبنا".

وشدد يائير لابيد في بيان له، على "أهمية التعاون في مكافحة معاداة السامية بجميع أشكالها"، معربا عن شكره للمبعوثة الخاصة ديبورا ليبستات، على التزامها ونشاطها في رصد ظاهرة معاداة السامية، وفي تثقيف جيل الشباب وتقوية ذكرى الهولوكوست.

وفي نفس السياق، قالت ديبورا ليبستات، "المعركة ضد معاداة السامية يجب أن تتم في كل مكان في العالم، وجهودنا تتركز حاليا في الولايات المتحدة لكن هذا شيء يجب القيام به في جميع أنحاء العالم".

وكانت رابطة مكافحة التشهير ADL، أكدت أن عدد الحوادث المعادية للسامية التي قامت بتسجيلها في عام 2021، وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأضافت الرابطة في تقرير لها، أنه تم الإبلاغ عن 2717 حالة بشكل مباشر في سنة 2021، وعرف هذه السنة إرتفاعا بنسبة ٪34 عن السنة التي سبقتها حيث تم تسجيل 2024 حادثة معادية للسامية في عام 2020 فقط.