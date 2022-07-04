الولايات المتحدة وإسرائيل: فحص الرصاصة لم يفض إلى نتيجة قاطعة بخصوص مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

ومن المتوقع أن يصدر الأمريكيون إعلانًا مفصلًا عن التحقيق ونتائجه، في وقت لاحق اليوم

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بعد ظهر اليوم الإثنين بيانًا ضمنته موقفها من التحليل المختبري الذي تم إجراؤه على الرصاصة التي سلمتها السلطة الفلسطينية للطرف الأمريكي بغية البت بمدى صحة المزاعم حول كونها الرصاصة التي أدت إلى مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

وأضاف بيان الخارجية "أن الرصاصة تضررت كثيرا وعليه لم يكن بالإمكان التوصل إلى استنتاج قاطع.

وقال الجيش الإسرائيلي في تلخيص صحفي للمراسلين إنه "لا يمكن تحديد من قتل أبو عاقلة "على وجه اليقين ، فيما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا بأنه لا يمكن التوصل إلى"نتيجة حاسمة".

ونشرت القناة 12 في وقت سابق أن التحليل المخبري الذي أجراه الفريق الإسرائيلي أمس لتحديد السلاح الذي أطلقت منه الرصاصة القاتلة، بإشراف أمريكي أظهر أنه لا يمكن الجزم بمن قتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية، وما إذا كانت الرصاصة أطلقت من سلاح إسرائيلي، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وكان وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، قد صرح أن "الولايات المتحدة أعادت إلى السلطة الفلسطينية الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين ابو عاقلة، وذلك بعد اجراء فحص مخبري عليها" ومن المنتظر صدور نتائج التحليل اليوم الاثنين.

وأضاف "الهدف الأساسي للولايات المتحدة من طلب المقذوف، أنها جادة في إجراء تحقيق قانوني ومهني، لمطابقة الرصاصة مع قطعة السلاح التي أُطلقت منها"، مشيرًا إلى أنه لا علم لديه فيما إذا كان الجانب الإسرائيلي طرفًا في إجراء التحليل".