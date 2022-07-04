غانتس معقبًا على الفحص المخبري: للأسف، تعذر الربط بين الرصاصة والسلاح لكن التحقيق مستمر

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عقب وزير الخارجية الإسرائيلي بيني غانتس الإثنين على نتائج الفحص المخبري الذي هدف إلى التحقق من مصدر الرصاصة التي أطلقت باتجاه الصحفية شيرين أبو عاقلة وأدت إلى مصرعها بالقول "أود أن أعبر عن أسفي لوفاة شيرين أبو عاقلة. المؤسسة الأمنية تعتبر الوصول إلى الحقيقة قيمة عليا، ويجب أن نتذكر أن المسؤولين عن الحادث هم قبل كل شيئ الإرهابيون الذي يحاربون وسط السكان المدنيين".

وأضاف غانتس "بالنسبة للحالة التي بين أيدينا، فبالرغم من الفحص المخبري للرصاصة ولقطعة السلاح المعنية لم يتسنى الربط بين الرصاصة والضحية والسلاح. ولذلك، فإنه للأسف ليس ممكنًا تحديد من أطلق النار والتحقيق سيبقى جاريًا".

واستطرد وزير الأمن الإسرائيلي "من الجدير أن نتذكر أن مئات الرصاصات أطلقت خلال الحادث باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي الذين ردوا بإطلاق النار بالتجاه مصادر إطلاق النار فقط. الإرهابيون الذين يتحركون وسط المدنيين هم من يتحملون بنهاية المطاف المسؤولية على ما جرى".

بدوره علّق رئيس الوزراء يائير لابيد على نتائج الفحص الباليستي بالقول "لا يمكن تحديد المسؤول عن وفاتها المؤسفة، لكن يمكن الجزم على وجه اليقين بأنه لم تكن هنالك نية لإيذائها. من البديهي أن إسرائيل معنية بحماية الصحفيين وحرية الصحافة في كل مكان وتحت أي ظرف".

وقال إن "الأنشطة العملياتية للجيش الإسرائيلي للقضاء على الإرهاب ستستمر حيثما كان ذلك ضروريا. بصفتي رئيس وزراء إسرائيل، فإنني أقدم الدعم الكامل والصريح للمقاتلين الذين يخاطرون بحياتهم لحماية مواطنينا من الإرهاب ".

يشار إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أوعز إلى الجهات المختصة بمواصلة التحقيق في الحادث "باستخدام جميع أدواتنا، والتزامنا بالشفافية والكشف عن الحقيقة". وشدد كوخافي على أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على منع الإرهاب أينما تطلب الأمر".

وأضاف رئيس الأركان "الجيش الإسرائيلي يأسف لوقوع الضرر على الأبرياء ويحرص بشدة على الحفاظ على حياة البشر وحرية الصحافة".