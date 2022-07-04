وزير الخارجية اللبناني يهاجم حزب الله:"اطلاق المسيرات خارج إطار مسؤولية الدولة"

جاءت تصريحات بوحبيب بعد اجتماع عقده مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي حول الموضوع

هاجم وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب قيام حزب الله بإطلاق طائرات مسيرة نحو "المنطقة البحرية الحدودية المتنازع عليها" بين إسرائيل ولبنان قبل يومين، موضحا "أن الحديث يدور عن نشاط خارج إطار مسؤولية الدولة"، جاء هذا بحسب موقع النشرة اللبناني.

وقال بوحبيب في تصريح إعلامي بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تناول موضوع "اطلاق هذه الطائرات المسيرة قبل يومين " إن "النشاط غير مقبول، وكل خطوة خارج الإطار الديبلوماسي للمفاوضات يعرضنا لمخاطر لا لزوم لها". وأشار بوحبيب :"نجدد دعمنا لجهود الوسيط الأمريكي للتوصل الى حل يحافظ على كافة الحقوق اللبنانية، وعلى جميع الأطراف تحمل المسؤولية الوطنية". واضاف بأن المباحثات بوساطة أمريكية وصلت الى مراحل متقدمة.

وجاءت تصريحات بوحبيب بعد تصريحات للسفيرة الأمريكية في لبنان أمس عبرت خلالها عن احتجاجها على اطلاق الطائرات المسيرة التي اعترض اثنين منها عن طريق صاروخ "باراك1".

وافاد تلفزيون "الجديد" اللبناني بأن الوسط الأمريكي بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، هوكشتاين، أجرى مباحثات مع مسؤولين لبنانيين حول حادث الطائرات المسيرة وطلب منهم توضيحات. وبحسب التقرير، أوضح هوكشتاين ان إطلاق الطائرات المسيرة يهدف الى وقف المفاوضات ويمكن أن يؤثر على الطبيعة الايجابية للمباحثات.

رغم أن وزير الخارجية اللبنانية وجه إصبع الاتهام المباشر تجاه حزب الله، لكن الرسالة كانت واضحة بأن لبنان يواصل جهوده للتوصل الى التسوية حول الحدود البحرية مع إسرائيل، رغم محاولة حزب الله المساس بها.