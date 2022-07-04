الجيش الإسرائيلي يكشف عن إحباط عشرات المحاولات لاختراق هواتف جنوده من قبل حماس

جاء هذا خلال عملية مشتركة بين الاستخبارات العسكرية وقسم السايبر في الشاباك

كشف الجيش الاسرائيلي انه خلال الفترة الأخيرة أحبطت عشرات المحاولات لحركة حماس لاختراق هواتف للجنود الإسرائيليين، الحديث يدور عن استخدام حسابات مزيفة لنساء في مواقع التواصل يُعرّفن أنفسهن على أنهن إسرائيليات، بهدف خلق علاقة مع الجنود. "الشخصية تحاول إقناع الجندي تنزل تطبيق لعبة، وبهذه الصورة يتمكن المهاجم الحصول على سيطرة كاملة على جهاز الجندي"

وأطلق على العملية "نهاية اللعبة" ونفذت بصورة مشتركة بين قسم أمن المعلومات بجهاز الاستخبارات العسكرية وقسم السايبر في جهاز الأمن العام (الشاباك). وتم خلال ذلك احباط عشرات المحاولات للتقارب التي حاولت خلالها حماس الحصول على معلومات من هؤلاء الجنود.

وقالت مسؤولة كبيرة بجهاز أمن لمعلومات شاركت بعملية احباط هذه المحاولات بحسب البيان الصادر عن الجيش :"إن حماس طور تطبيق ألعاب يظهر وكأنه بريء ، وعمليا حاول عن طريق هذه الحسابات المزيفة اقناع الجنود تنزيله في هواتفهم"

ويشار الى انها ليست المرة الأولى التي يحاول بها حماس التوصل الى تقارب وجمع معلومات استخباراتية عن الجنود الإسرائيليين من خلال حسابات مزيفة وتطبيقات خاصة، حيث كشف الجيش عن محاولات عديدة في الماضي، ايضا هذه المرة نفذت حملة مركزة أحبطت خلالها عشرات المحاولات للوصول الى أجهزة هواتف الجنود.

وقالت المسؤولة من جهاز الاستخبارات العسكرية ان "الحديث يدور عن قفزة كبيرة بقدرات دفاع السايبر للجيش الاسرائيلي" وتابعت "لقد غيرنا قوانين اللعبة التي كانت حركة حماس معتادة عليها في عالم التكنلوجيا، التقديرات هي بأنه ستكون محاولات أخرى، لكننا سنعمل كل الوقت لتشويش قدرات العدو".

وبحسب البيان فإن العملية الأخيرة نفذت من خلال مركز متطور، تم تأسيسة مؤخرا في جهاز أمن المعلومات التابع للاستخبارات العسكرية، هذه الوسائل التكنلوجية وظيفتها رصد محاولات الاختراق والتجسس والتي يشغلها باحثون ومحللون من قسم الاستخبارات والمتخصصين بالبعد السيبيراني، وهم يعملون إلى جانب جهات إضافية في جهاز الاستخبارات في مجتمع الأمن.