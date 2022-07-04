السلطة الفلسطينية: نحمّل إسرائيل مسؤولية قتل الصحفية وسنواصل العمل عبر المحاكم الدولية

وفي غزة، أعلنت حماس عن رفضها نتائج التحقيق الأمريكي ودعت إلى تحقيق دولي حول مقتل الصحفية أبو عاقلة

أثارت نتائج الفحص المخبري التي أشارت إلى تعذر الربط بين الرصاصة وقطعة السلاح بخصوص مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة حفيظة الفلسطينيين، لا سيما على مستوى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، "نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت بنيران الجيش الإسرائيلي في جنين في 11 أيار الماضي"، ودعا "الإدارة الأمريكية إلى الحفاظ على مصداقيتها وتحميل إسرائيل المسؤولية عن مقتل أبو عاقلة".

وأضاف أبو ردينة، في تصريح له، مساء الإثنين، "لن نقبل بأي حال من الأحوال التلاعب بنتيجة التحقيق الفلسطينية، وسنتابع قضية اغتيالها في المحاكم الدولية، خاصة أمام المحكمة الجنائية باعتبار أن اسرائيل هي المسؤولة عن قتلها وعليها أن تتحمل النتائج".

وفي السياق نفسه، أعلنت النيابة العامة الفلسطينية في بيان أنها تعتبر "أن الجيش الإسرائيلي استهدف أبو عاقلة عمدًا". وأعلنت النيابة العامة الفلسطينية في بيان أنها تعتبر أن الجيش الإسرائيلي استهدف أبوعاقلة عمدًا. وفي غزة، أعلنت حماس عن رفضها نتائج التحقيق الأمريكي ودعت إلى تحقيق دولي حول مقتل الصحفية أبو عاقلة".

من جانبها، أعربت عائلة الصحفية على تويتر عن صدمتها من نتائج التحقيق "صدمنا إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن التحقيق في الرصاصة التي قتلت المواطنة شيرين أبو عاقلة، لم يخرج بنتيجة حاسمة بشأن مصدر السلاح الذي أطلقها".

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية أصدرت الإثنين بيانًا أوضحت فيه أنه تعذر الربط بين الرصاصة وقطعة السلاح التي أخضعت للفحص المخبري.

وفي الوقت نفسه، أكد المسؤولون في إسرائيل وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن وفاة الصحافية أمر مؤسف وأن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى الحفاظ على حياة الأبرياء. وقال لابيد "لا يمكن تحديد المسؤول عن الوفاة المؤسفة للصحفية، لكن يمكن الجزم على وجه اليقين بأنه لم تكن هنالك نية لإيذائها. من البديهي أن إسرائيل معنية بحماية الصحفيين وحرية الصحافة في كل مكان وتحت أي ظرف".