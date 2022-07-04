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روسيا تدين الهجوم المنسوب لاسرائيل في سوريا السبت الماضي

i24news

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غارة جوية منسوبة لإسرائيل بالقرب من دمشق ، سوريا ، في 27 أبريل 2022.
SANA / AFPغارة جوية منسوبة لإسرائيل بالقرب من دمشق ، سوريا ، في 27 أبريل 2022.

وهي الادانة الاولى بعد تولي يائير لابيد رئاسة الحكومة الاسرائيلية، وتطالب روسيا بوقف اي هجوم ضد سوريا

ادانت وزارة الخارجية الروسية مساء اليوم الهجوم المنسوب الى إسرائيل الذي جرى يوم السبت الماضي بالقرب من ميناء طرطوس في سوريا، وهي الادانه الاولى بعد استلام يائير لابيد رئاسة الحكومة الاسرائيلية. 

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وقال بيان الادانة إن "تكرار الهجمات الإسرائيلية في سوريا غير مقبول بالمرة، نحن ندين بشدة هذه الأعمال الغير مسؤولة، التي تنتهك السيادة السورية، والأعراف الأساسية للقانون الدولي ، ونطالب بوقفها بدون اي شرط". 

وكانت وزارة الدفاع السورية اعلنت السبت عن غارات منسوبة لاسرائيل قرب ميناء طرطوس ووفقا للتلفزيون السوري الحديث يدور عن مزرعة ، واصيب عدد من العاملين بها في الهجوم 

وكان مسؤول عسكري سوري صرح للوكالة الرسمية "سانا" أنه في إطار الهجوم الجوي المنسوب لإسرائيل اطلقت صواريخ من فوق البحر المتوسط، غربي مدينة طرابلس اللبنانية. 

ويشار الى ان محافظة طرطوس التي وقع بها الهجوم تقع قاعدة عسكرية كبيرة للبحرية الروسية، وهي أحد أكبر القواعد العسكرية الروسية في سوريا. 

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