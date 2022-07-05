لابيد في مطار بن غوريون: "فرنسا طرف في الاتفاق النووي مع إيران ومن المهم أن تسمع رأينا ضده"

لابيد: "من المهم أن تسمع باريس رأينا هذه المرة ضد هذا الاتفاق الخطير، وضد تنظيم إيران ونوويتها في هذا الشأن

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد صباح الثلاثاء لدى تواجده في مطار بن غوريون استعداداً للسفر إلى العاصمة باريس "أنا ذاهب في أول رحلة لي كرئيس وزراء إلى العاصمة الفرنسية باريس".

وأضاف لابيد "فرنسا شريك استراتيجي رئيسي لإسرائيل في جميع المجالات. لكن جزءًا كبيرًا من الرحلة اليوم يرجع إلى الدور الذي تلعبه فرنسا باعتبارها واحدة من دول E3 المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران. ومن المهم أن تسمع رأينا هذه المرة ضد هذا الاتفاق الخطير، وضد تنظيم إيران ونوويتها في هذا الشأن".

وتابع لابيد "سأجري محادثة حول هذا الأمر مع صديقي الرئيس ماكرون. من المهم أن يعرف المجتمع الدولي أنه فيما يتعلق بقضية إيران النووية، يقف المجتمع الإسرائيلي موحدًا، كهيئة واحدة، بموقف واحد ويعرض موقفًا موحدًا أمام المجتمع الدولي".

كما أوضح لابيد أن اللقاء سيشمل التطرق إلى ما حدث مؤخرا قبالة سواحل لبنان، في إشارة إلى الهجمات المتكررة منصات الغاز الإسرائيلية في عرض البحر وداخل مياهها الاقتصادية. وأوضح لابيد "لن توافق إسرائيل على هذا النوع من الاعتداء على سيادتها، وعلى من يفعل ذلك أن يعلم أنه يقدم على مجازفة غير ضروري تهدد سلامته".

وقال في ختام تصريحاته: "على الحكومة اللبنانية كبح جماح حزب الله في مواجهة هذه الهجمات، وإلا سيكون علينا نحن القيام بذلك".

يذكر أن وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب أعلن أمس الإثنين عن استياء بلاده من خطوة حزب الله وهاجم قيام الحزب بإطلاق طائرات مسيرة نحو "المنطقة البحرية الحدودية المتنازع عليها" بين إسرائيل ولبنان قبل يومين، موضحا "أن الحديث يدور عن نشاط خارج إطار مسؤولية الدولة"، جاء هذا بحسب موقع النشرة اللبناني

وسبق للابيد أن اجتمع مع ماكرون في قصر الإليزيه، عام 2019 قبل الانتخابات العامة بوصفه رئيسًا للمعارضة. وتم التطرق حينئذ إلى مجموعة من القضايا الإقليمية على رأسها التطورات الأخيرة في سوريا وإيران والوضع في غزة ولبنان. كما تم الالتفات إلى ملف العداء للسامية المتنامية في أوروبا والحاجة إلى وضع الخطط لتداركها.