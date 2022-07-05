الجيش الإسرائيلي يعتقل 6 مشتبه بهم "لقيامهم بأعمال عدائية" في الضفة الغربية

شملت العملية المشتركة وحدات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشاباك وشرطة الحدود الإسرائيلية

أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، أن قواته اعتقلت في الضفة الغربية (بيت فوريك والظاهرة) ستة أشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال عدائية، وشملت العملية المشتركة وحدات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشاباك وشرطة الحدود الإسرائيلية.

وقال البيان إن القوات الإسرائيلية اعتقلت اثنين من المشتبهين بالأعمال العدائية ومصادرة أسلحة ممنوعة في وادي بروكين، مشيرا إلى أنه تم إطلاق نار في محيط القوات بدون إصابات.كما عمل الجيش في بلدة طمون واعتقل مشتبها به مطلوبا.