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  • الجيش الإسرائيلي يعتقل 6 مشتبه بهم "لقيامهم بأعمال عدائية" في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يعتقل 6 مشتبه بهم "لقيامهم بأعمال عدائية" في الضفة الغربية

i24NEWS

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قوات مشتركة من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود ووحدات مختارة تنفذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية في إطار عملية "كاسر الأمواج" 12.04.2022
IDF spokespersonقوات مشتركة من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود ووحدات مختارة تنفذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية في إطار عملية "كاسر الأمواج" 12.04.2022

شملت العملية المشتركة وحدات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشاباك وشرطة الحدود الإسرائيلية

أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، أن قواته اعتقلت في الضفة الغربية (بيت فوريك والظاهرة) ستة أشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال عدائية، وشملت العملية المشتركة وحدات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشاباك وشرطة الحدود الإسرائيلية.

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وقال البيان إن القوات الإسرائيلية اعتقلت اثنين من المشتبهين بالأعمال العدائية ومصادرة أسلحة ممنوعة في وادي بروكين، مشيرا إلى أنه تم إطلاق نار في محيط القوات بدون إصابات.كما عمل الجيش في بلدة طمون واعتقل مشتبها به مطلوبا.

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