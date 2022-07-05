تقود إلى ضبط شحنات غير مشروعة من الأسلحة أو المخدرات في مياه منطقة الشرق الأوسط، وعادة ما تقف خلفها إيران

أعلنت القيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية، تقديمها مكافآت للأفراد مقابل معلومات حول الأنشطة غير المشروعة في مياه الشرق الأوسط تقود إلى ضبط شحنات غير مشروعة من الأسلحة أو المخدرات في مياه منطقة الشرق الأوسط، وعادة ما تقف خلفها إيران.

وقالت في بيان لها إن "القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية ستطلق لأول مرة برنامجا لمكافأة الأفراد الذين يدلون طوعا بمعلومات بموجب معايير حددها برنامج مكافآت تابع لوزارة الدفاع".

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت في أغسطس/آب المنصرم، مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي بارز في حزب الله اللبناني.وكان المستهدف خليل يوسف حرب هو زعيم بارز في حزب الله، وهو مستشار مقرب من الأمين العام حسن نصر الله.

وأعلن الجيش الأمريكي في مايو/أيار 2021 مصادرة أسلحة غير مشروعة من سفينة في بحر العرب غير معروفة الوجهة.