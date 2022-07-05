وزيرة المواصلات عن حزب العمل تعتبر التحالف مع حزب ميرتس تجربة فاشلة

نحن نبني حزب مركز-يسار ذا مصداقية الحزب الوحيد الذي لا تحوم حوله شكوك بالنسبة لعدم استعداده للجلوس مع نتنياهو

أكدت وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي عن حزب العمل التي عجزت عن تمرير قانون المترو الخاص بها عشية حل الكنيست أنها تعتبر تجربة الائتلاف مع حزب ميرتس (يسار صهيوني) بالفاشلة، مشيرة إلى أن الاستطلاعات بالمجمل لا توزع الإطراءات على أي حزب"عشية الانتخابات هذه.

وقالت ميخائيلي في حديث لقناة 13 أمس الإثنين، "نحن نبني حزب مركز- يسار ذا مصداقية، العمل هو الحزب الوحيد الذي لا تحوم حوله الشكوك بالنسبة لعدم استعداده مبدئيًا للجلوس مع نتنياهو في حكومة واحدة، وفضلا عن ذلك نحن نعرض على المنتخبين دستورا اجتماعيا واقتصاديا منظما لصالح الجمهور الإسرائيلي، إضافة إلى دستور سياسي يحفظ حرية الفرد، والليبرالية، وينص على أن لكل مواطن في دولة إسرائيل الحق في أن يعيش حياته. وعلينا في هذه الفترة، على ضوء قرار المحكمة الأمريكية العليا بخصوص الإجهاض أن ندرك أن هذا الخطر قد يداهمنا أيضًا".

كما أكدت الوزيرة أنها تحترم الجمهور اليهودي المتدين (الحريديم) ردًا على سؤال حول حضورها حفل دعاها إليه زميلها في الكنيست موشيه جافني. وأضافت أن معظم الجمهور في إسرائيل بما في ذلك المتدينون يرون بأهمية تسيير المواصلات العامة يوم السبت. ليس في الحارات الحريدية ولا تلك المتدينة ولكن خدمة لباقي الجمهور بحسب تعبيرها.

وأضافت "لكن للأسف فإن الأحزاب المتدينة رهنت نفسها في السنوات الأخيرة لحساب نتنياهو".