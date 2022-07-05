الكرملين يمنع الوكالة اليهودية من العمل في روسيا

أكد مسؤولون في الوكالة اليهودية استلام الرسالة في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنهم لم يعلقوا على القرار

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين أمر الوكالة اليهودية بروسيا بوقف جميع العمليات داخل البلاد .

وأكد مسؤولون في الوكالة اليهودية استلام الرسالة في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنهم لم يعلقوا على قرار الحكومة الروسية

وقال المتحدث باسم الوكالة للصحيفة : "كجزء من عمل بعثة الوكالة اليهودية في روسيا، يُطلب منا أحيانًا إجراء بعض التعديلات ، وفقًا لما تطلبه السلطات" .

وأضاف المتحدث، أن "الاتصالات مع السلطات الروسية تجري بشكل مستمر، بهدف مواصلة أنشطتنا وفق القواعد التي تضعها الجهات المختصة. وحتى في أيامنا هذه ، يتم مثل هذا الحوار".

وفي نفس السياق، قالت مصادر رفيعة المستوى في الجالية اليهودية في روسيا لصحيفة واشنطن بوست إن " مجموعة من الجالية اليهودية شعروا بوضع الستار الحديدي عليهم وهم يخشون ألا يتمكنوا من الهروب من البلاد". وبحسب أحد المصادر، فإن "عددا من اليهود قالوا إن السلطات الروسية تحاول اعتقالهم وأنهم يخشون على حياتهم".

وتعمل الوكالة اليهودية، وهي منظمة غير ربحية مملوكة لإسرائيل، على الحفاظ على العلاقات بين الجاليات اليهودية في مختلف دول العالم، وتسهر على تسهيل السفر إلى إسرائيل.

ومند سقوط جدار برلين عام 1989 وانهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، عملت الوكالة اليهودية في اوروبا الشرقية على مساعدة المهاجرين في الانتقال إلى إسرائيل.

ويمثل الأمر الجديد الذي فُرض هذا الأسبوع المرة الأولى منذ نهاية الاتحاد السوفيتي التي قلصت فيها السلطات المحلية جهودها لمساعدة اليهود الروس على الهجرة إلى إسرائيل.