رئيس الحكومة الاسرائيلية لماكرون:"يجب على العالم أن يرد على الانتهاكات الايرانية"

الرئيس الفرنسي يرى برئيس الحكومة الاسرائيلية الشخصية التي ستجلب السلام بين إسرائيل والفلسطينيين

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس حكومة فرنسا ايمانويل ماكرون في قصر الأليزيه إن "ايران تنتهك الاتفاق النووي، وتخصب اليورانيوم بصورة تتجاوز المستوى المطلوب وقامت بإزالة الكاميرات من المواقع النووية"،واضاف :"هذا الوضع الحالي لا يجب أن يستمر ، يجب الرد".

وتابع لابيد إنه "في كل مكان يوجد به إرهاب، ايران ليست بعيدة، الحرب في أوكرانيا والارهاب الايراني هي تذكير حتى نفهم بأننا بحاجة للدفاع عن الديموقراطيات".

في المقابل قال الرئيس الفرنسي إن "مواطني إسرائيل محظوظين بأن يكون لابيد قائدهم الجديد" وتطرق في حديثة خلال المؤتمر الصحافي الى المفاوضات مع ايران للعودة الى الاتفاق النووي وقال "نحن ملتزمون بالدفاع عن الاتفاق، مع الحفاظ على مصالح إصدقائنا في المنطقة، بشكل أساسي إسرائيل" كما اشار ماكرون الى العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين مشيرا بأن لابيد :"يمكن أن يكون الشخصية التاريخية التي ستجلب اتفاق مع الفلسطينيين والسلام".