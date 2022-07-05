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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب كوكايين عبر الحدود المصرية

i24NEWS

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مخدرات تم ضبطها خلال محاولة تهريب على الحدود المصرية ، 5 يوليو 2022.
IDF Spokesperson's Unitمخدرات تم ضبطها خلال محاولة تهريب على الحدود المصرية ، 5 يوليو 2022.

قال الجيش في بيان له، إن "الجنود عثروا بالقرب من الحدود بين مصر وإسرائيل على حوالي 15 كيلوغراماً من الكوكايين"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواته أحبطت محاولة لتهريب الكوكايين إلى إسرائيل من مصر

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وقال الجيش في بيان له، إن "الجنود عثروا بالقرب من الحدود بين مصر وإسرائيل على حوالي 15 كيلوغراماً من الكوكايين ، تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين شيكل (824472 يورو)"، مشيرا إلى أنه "لم يتم القبض على أحد فيما تم تسليم المخدرات للشرطة للتحقيق فيها". 

ومن جانب آخر، كان الجيش الإسرائيلي، قد أكد الأسبوع الماضي، أن" قواته أحبطت محاولة تهريب أسلحة وذخائر في منطقة البحر الميت، معلناً أنه تعرف على اثنين من المشتبه بهم وتم اعتقالهما".

وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي هو المسؤول عن منع التهريب على طول الحدود الإسرائيلية المصرية، يحاول الجيش بشكل عام تجنب المواجهات المباشرة مع مهربي المخدرات الإسرائيليين، تاركًا الشرطة للتعامل معها.

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