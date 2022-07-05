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الضفة الغربية: مسلحون يطلقون النار تجاه قوة إسرائيلية بمدخل مستوطنة حومش

i24news

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الجنود الاسرائيليون يغلقون مدخل حومش 28 مايو 2022
Nasser Ishtayeh/Flash90الجنود الاسرائيليون يغلقون مدخل حومش 28 مايو 2022

قوات الأمن الاسرائيلية باشرت بعملية مطاردة للمسلحين وعثرت خلال عملية التمشيط على مخازن رصاص

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم أن عددا من المشتبهين قاموا بإطلاق النار من سيارة عابرة تجاه قوة إسرائيلية كانت تتواجد على حاجز في مدخل مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية. 

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ووفقا للبيان فإن عناصر الجيش الإسرائيلي ردوا على إطلاق النار، وبدأوا بمطاردة المسلحين، وعثرت قوات الأمن الإسرائيلية خلال عمليات التمشيط التي أجرتها في المنطقة على عدد من مخازن الرصاص، ولم يتسبب الحادث بأي اصابات في صفوف لقوات الإسرائيلية. 

وأفاد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، أن قواته اعتقلت في الضفة الغربية  ستة أشخاص بمناطق مختلفة من الضفة يشتبه في قيامهم بأعمال عدائية، وشملت العملية المشتركة وحدات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشاباك وشرطة الحدود الإسرائيلية.

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