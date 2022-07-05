الضفة الغربية: مسلحون يطلقون النار تجاه قوة إسرائيلية بمدخل مستوطنة حومش

قوات الأمن الاسرائيلية باشرت بعملية مطاردة للمسلحين وعثرت خلال عملية التمشيط على مخازن رصاص

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم أن عددا من المشتبهين قاموا بإطلاق النار من سيارة عابرة تجاه قوة إسرائيلية كانت تتواجد على حاجز في مدخل مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية.

ووفقا للبيان فإن عناصر الجيش الإسرائيلي ردوا على إطلاق النار، وبدأوا بمطاردة المسلحين، وعثرت قوات الأمن الإسرائيلية خلال عمليات التمشيط التي أجرتها في المنطقة على عدد من مخازن الرصاص، ولم يتسبب الحادث بأي اصابات في صفوف لقوات الإسرائيلية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، أن قواته اعتقلت في الضفة الغربية ستة أشخاص بمناطق مختلفة من الضفة يشتبه في قيامهم بأعمال عدائية، وشملت العملية المشتركة وحدات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشاباك وشرطة الحدود الإسرائيلية.