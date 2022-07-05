وزير الأمن الإسرائيلي يعلن عن صور لأقمار صناعية لأربع سفن حربية إيرانية في البحر الأحمر

قال وزير الأمن الإسرائيلي، إن "إيران تتمركز في البحر الأحمر، حيث تقوم سفن عسكرية إيرانية بدوريات في المنطقة "

كشف وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، عن صور لأقمار صناعية لأربع سفن حربية إيرانية تقوم بدوريات في البحر الأحمر في الأشهر الأخيرة.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، إن "إيران تتمركز في البحر الأحمر، حيث تقوم سفن عسكرية إيرانية بدوريات في المنطقة الجنوبية، في الأشهر الماضية"، مضيفا، "حددنا وجود عسكري إيراني غير عادي لم نشهده على الأقل خلال العقد الماضي في المنطقة".

وتابع غانتس، "إنه تهديد مباشر للتجارة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. كما أنه يشكل تهديدا مباشرا للسلام والاستقرار في المجال البحري وقد يؤثر على البحر المتوسط ​​وما وراءه ".

ومن جانب آخر، هدد غانتس حزب الله بعد إطلاقه 3 طائرات بدون طيار بالقرب من منصة غاز إسرائيلية قائلا: "سنرد بقوة"، مضيفا، أن "إيران هي مثال رئيسي على التهديد الذي يهدد المنطقة والعالم بشكل عام".

كما أشار غانتس إلى تجربة إيران الأخيرة لإطلاق الأقمار الصناعية: "قبل أسبوع فقط ، أجرت إيران اختبارًا آخر لقاذفة أقمار صناعية من محافظة سمنان. ويظهر هذا الاختبار أن النظام الإيراني لديه القدرة على تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات قد تصل إلى أبعد من ذلك".

واعترض الجيش الاسرائيلي ثلاث مسيرات تابعة لحزب الله السبت الماضي، ووصلت المسيّرات المعادية في حوالي الساعة 15:00 من اتجاه لبنان، فوق البحر الأبيض المتوسط ​​، باتجاه منصة القرش في المياه الاقتصادية لإسرائيل، وتم اعتراضها من قبل مقاتلات وسفينة صواريخ. ولأول مرة، شاركت سفن حربية في الاعتراض، الذي وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه ناجح، بإطلاق صاروخ برق.