بسبب ازمة القوة العاملة:"الشرطة الإسرائيلية ستلغي قياس الوقت الذي تستغرقه عناصرها للوصول للميدان"

الشرطة الاسرائيلية تعاني من نقص كبير بالايدي العاملة ما حث على اتخاذ قادتها هذه التسهيلات

قررت الشرطة الاسرائيلية في أعقاب النقص المتزايد بعناصر الشرطة الغاء قياس الوقت الذي تستغرقه القوات الى الميدان بعد التبليغ الذي يتلقونه. وبحسب "واينت" ذكر البيان الذي نشره قسم العمليات بالشرطة لقادة محطات الشرطة "بسبب النقص الحاد بالقوة العاملة ونظرا للعبء المفروض على كاهل الدوريات بالمحطات، يجب التوقف عن قياس زمن الوصول".

وشددت الشرطة على أنه في الحوادث التي بها يوجد مخاطر على حياة الناس ستواصل الشرطة قياس الوقت وذكرت "الحديث هنا لا يدور عن حوادث متطرفة لإنقاذ ارواح واضحة وفورية"، وقال قسم العمليات ان القياسات التي اجريت في قسم من وحدات الشرطة اضافت عناصر من الإجهاد والضغط النفسي ، والتي تكلفتها تفوق فائدتها.

ضابط بالشرطة صرح لموقع "واينت" إنه اليوم ينقص الشرطة 625 شرطي دوريات، وان هذه الخطوة اعلاه تهدف الى منع مواصلة الانهاك الذي يتعرض له عناصر الشرطة ، وقال "سنواصل الوصول بسرعة الى الحوادث التي تحتاج الى إنقاذ حياة الانسان او التي بها توجد شبهات قليلة بأنها يمكن أن تعرض سلامة الجمهور للخطر، بهذا لن يكون اي تغيير".