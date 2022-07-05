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إسرائيل:وزير التعاون الاقليمي عيساوي فريج يعلن عدم ترشحه بالانتخابات القادمة

i24news

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عيساوي فريج
Yonatan Sindel/Flash90عيساوي فريج

الوزير الاسرائيلي يعلن أنه سيتجند من إجل خدمة مجتمعه وزيادة نسبه التصويت بالانتخابات القادمة

أعلن الوزير الاسرائيلي عيساوي فريج مساء اليوم أنه لن يترشح خلال الانتخابات القادمة مطالبا بنفس الوقت رئيس حزبه "ميرتس" نيتسان هوروفيتش الاستقالة من رئاسة الحزب. وفي بيان انسحابة من الحياة السياسية قال إنه "من صميم قلبي، بعد تفكير عميق واستشارة أبناء عائلتي وشركاء الطريق، قررت أخذ فترة راحة من الكنيست ، وليس من العمل الجماهيري". 

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وأضاف وزير التعاون الاقليمي عبر منشوره في فيسبوك :"لا أنوي الراحة خلال الأشهر القادمة، إنما التجند بكل قوتي من أجل الفوز بالانتخابات، سأعمل في المجتمع العربي حتى أقنعهم بأهمية التصويت، بدون أن تكون لي مصلحة شخصية في ذلك". 

وتابع فريج :"أنا فخور جدا بالطريق التي سلكتها بالكنيست والحكومة، عملت قدر المستطاع من أجل دعم الشراكة وتقوية العلاقات بين اليهود والعرب في إسرائيل وبناء علاقة بين دولة إسرائيل ومواطني المنطقة. فخور بمشاركتي بالحكومة، حكومة تغيير حقيقي، حكومة غرست الأمل بنفوس الجماهير الكبيرة، حكومة قامت بأمور كثيرة ويجب أن نضمن بأنها ستواصل هذا مستقبلا". 

 

 

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