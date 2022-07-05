السعودية والإمارات يؤكدان الزيادة في الإنفاق لحماية المواطنين من التضخم

ستعيد الدولة فتح باب التسجيل في البرنامج المعروف باسم حساب المواطنين وستخصص 8 مليارات ريال كتمويل

ستزيد السعودية والإمارات إنفاق الدولة على الرعاية الاجتماعية بمليارات الدولارات في إطار سعيهما لحماية مواطنيهما من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وضاعفت الإمارات مساعدتها المالية للأسر ذات الدخل المنخفض إلى 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار) لمساعدتها على مواجهة التضخم المتزايد في الامارة الخليجية ، فيما تعهد العاهل السعودي الملك سلمان بمبلغ 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار). ) أمر التخصيص.

وسيتم تخصيص ملياري ريال أخرى لمرة واحدة للمستفيدين من التأمين الاجتماعي و 408 ملايين ريال لبرنامج يدعم صغار مربي المواشي.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن "الزيادة في الإنفاق بلغت 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية و 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة"، مضيفا “من الواضح أن التضخم العام في كلا البلدين لم يرتفع بسرعة كما في أجزاء أخرى من العالم ، لكنه ارتفع رغم ذلك”.

ستعيد الدولة فتح باب التسجيل في البرنامج المعروف باسم حساب المواطنين وستخصص 8 مليارات ريال كتمويل إضافي له بحلول نهاية العام.