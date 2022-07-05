الشرطة الإسرائيلية تعلن عن نشر رسائل كاذبة باسمها تحذر من هجمات أمنية

الشرطة الاسرائيلية لا تعرف حتى الآن إن كان الحديث يدور عن هجوم سايبر

اعلنت الشرطة الاسرائيلية مساء اليوم انه تم نشر رسائل كاذبة باسمها، تحذر من وقوع هجمات أمنية في مناطق مختلفة في أنحاء إسرائيل وحتى أنها تطالب الجمهور البقاء في بيوتهم، وأفادت أيضا أنه ليس من المعروف حتى الآن إن كان الحديث يدور عن هجوم سايبر.

وبعثت الرسائل من خلال رقم يتبع للشرطة وكانت صياغتها "لا تنزلوا الى الشارع. هذا تحذر أمني!!! هناك امكانية لوقوع هجوم، الرجاء أن تبقوا في البيت لو سمحتم".

وقالت الشرطة إنه بعد "الفحص اتضح لها بأن الحديث يدور عن رسائل كاذبة" موضحين انهم لا يعرفون حتى الآن ان كان هذا هجوم سايبر، وطالبت الجمهور "الاعتماد فقط على المعلومات التي مصدرها المنصات الرسمية للشرطة، وطالبوا عدم تكرار بعث الرسائل التي مصدرها غير معروف".