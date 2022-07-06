الرئيس الفلسطيني يلتقي قائد حماس لأول مرة منذ سنوات بحضور الرئيس الجزائري

قال إسماعيل هنية، إن المشاركة التي جاءت بدعوة من الرئيس الجزائري تعبر "عن عمق العلاقة بين الجزائر وفلسطين"

أفاد التلفزيون الجزائري الرسمي، مساء أمس الثلاثاء، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عقد لقاءً جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعد فتور بين الطرفين دام لسنوات.

وأضاف التلفزيون، أن اللقاء عُقد في قصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائر على هامش مشاركة الوفد الفلسطيني في احتفالات الذكرى الستين لاستقلال الجزائر، حيث اجتمع محمود عباس وإسماعيل هنية بحضور مسؤولين فلسطينيين وقيادات في حركة حماس

ومن جانبها، أعلنت حركة حماس، أن "لقاء ثلاثيا جمع الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون، والفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية"، مشيرة إلى أنه لقاء "أخوي".

وفي هذا السياق، قال إسماعيل هنية، إن المشاركة التي جاءت بدعوة من الرئيس الجزائري تعبر "عن عمق العلاقة بين الجزائر وفلسطين، وتؤكد مدى مكانة حركة حماس لدى القيادة الجزائرية والشعب الجزائري

وبث التلفزيون مشاهد يظهر فيها عباس وهنية وبقية القيادات في جلسة واحدة يتوسطهم الرئيس تبون.

ودخلت حماس وحركة فتح التي يتزعمها محمود عباس في خلاف منذ عام 2007 عندما سيطرت حماس على غزة بعد اشتباكات دامية.

وقبل أشهر، أطلقت الجزائر مساعي وساطة للمصالحة بين مختلف الفصائل الفلسطينية تمهيداً لمؤتمر يسبق القمة العربية المقررة بالجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.