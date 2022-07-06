مسؤولة أمريكية:"السعودية مكان يتغير بصورة ايجابية بالنسبة لليهود"

المبعوثة الأمريكية الخاصة لمعاداة السامية تتحدث عن انطباعاتها الايجابية خلال زيارتها الاخيرة للسعودية

علقت دبورا ليفي شطدد المبعوثة الخاصة للادارة الأمريكية حول موضوع "محاربة معاداة السامية" خلال مقابلة خاصة لهيئة البث الرسمية "كان" حول زيارتها الأخيرة إلى السعودية :"بأنها مكان يتغير بصورة كبيرة وايجابية بالنسبة لليهود، لقد حذفوا مضامين معادية للسامية من الكتب التدريسية بكميات كبيرة، يستضيفون مجموعات يهودية. مسؤولون سعوديون رغبوا بالاجتماع معي، وايضا صحافيين ومسؤولين آخرين وهذا الأمر يشير إلى تغيير حقيقي بالموضوع".

وحول علاقات إسرائيل والسعودية قالت "أنا لا أعرف متى سنشهد علاقات ديبلوماسية، لكنني شهدت تغييرا، شهدت رغبة بالتحدث، رغبة بالاعتراف بالأخطاء، في السنوات الماضية ، معاداة السامية كانت مرتبطة بكراهية اسرائيل، لكن اذا اهتممنا بأمر واحد، فإنه سيؤثر على الأمر الآخر".

وحول سؤال إن كانت اتفاقيات ابراهيم ستؤثر على علاقات اليهود في المنطقة؟ قالت:"نعم اعتقد أن هناك قدرا كبيرا من التغيير بالخصوص، يوجد احتمال للقيام بأمر ايجابي، البناء والحديث قدر المستطاع وتحويل تاريخ اليهود في المنطقة الى أمر طبيعي.