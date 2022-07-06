الضفة الغربية: الجيش الاسرائيلي يعتقل 24 مطلوبا ومقتل فلسطيني بعد فراره خلال عملية اعتقال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل شاب فلسطيني خلال عملية للجيش الاسرائيلي في بلدة جبع جنوب جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عمليات اعتقال جديدة في الضفة الغربية اسفرت عن مقتل 24 مطلوبا، مشيرا إلى أن العملية المشتركة شملت وحدات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك وشرطة الحدود الإسرائيلية.

وأضاف الجيش أن "العمليات وقعت على وجه الخصوص في قرى الخضر وبلدة ترقومية وتكواع وقرية بيت أمين ونعلين ومدينة الخليل"، مؤكدا أن "قواته اعتقلت في بلدة سلواد 14 مطلوبًا للاشتباه بارتكاب اعمال عدائية كما صادروا أسلحة ممنوعة".

وذكر بيان الجيش الاسرائيلي ان مطلوبا يشتبه بتورطة بأنشطة عدائية في قرية جبع قتل بنيران الجيش الاسرائيلي بعد فراره خلال عملية اعتقاله حيث نفذ قبلها عناصر الجيش اطلاق نار تحذيري، لكنه المشتبه فر من المبنى ولم يستجب لطلبات الجيش بتسليمه نفسه وخلال ذلك اطلق عناصر الجيش النيران تجاهه، ما ادى الى اصابته ورغم العلاج الذي تلقاه في المكان الا انه اعلن عن وفاته لاحقا. وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية " الشاب القتيل هو رفيق رياض غنام والبالغ من العمر 20 عاما".

كما جرت مداهمة في جنين أطلقت خلالها أعيرة نارية على الجنود الإسرائيلين، كما تم استهداف قوات الجيش بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة في مدينة بيت لحم.

واعتقل خلال الليلة الماضية 24 فلسطينياً مطلوباً لضلوعهم في أنشطة عدائية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الثلاثاء، أن عددا من المشتبهين قاموا بإطلاق النار من سيارة عابرة تجاه قوة إسرائيلية كانت تتواجد على حاجز في مدخل مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي صباح أمس الثلاثاء، أن قواته اعتقلت في الضفة الغربية ستة أشخاص بمناطق مختلفة من الضفة يشتبه في قيامهم بأعمال عدائية.