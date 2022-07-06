اردان برسالة عاجلة لمجلس الأمن:"يجب العمل بشكل فوري ضد أنشطة حزب الله على الحدود اللبنانية الاسرائيلية"

السفير الاسرائيلي يقول ان انشطة منظمة بيئية لبنانية على الحدود تستخدم كغطاء لأنشطة حزب الله

بعث السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة غلعاد أردان رسالة عاجلة الى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة يطالب خلالها "العمل بشكل فوري ضد مواقع حزب الله التي أقيمت مؤخرا بالقرب مع الحدود مع إسرائيل، وتستخدم كغطاء لأنشطة المنظمة تحت ستار الأنشطة البيئية".

وأضاف أردان بحسب البيان الصادر أن :"حزب الله يوسع نشاطه الإرهابي الى داخل المنطقة التي ينشط بها اليونيفيل، البنية التحتية لمنظمة ’أخضر بلا حدود" الوهمية تهدف الى مراقبة الجنود الإسرائيليين، وتخدم المنظمة لصالح تخزين أسلحة، اخفاء أنفاق هجومية، نقاط لتركيز القوات العسكرية وغيرها".

وأرفق البيان مع "صور لحاويات بالقرب من الحدود، ونشاط المراقبة الذي يقوم بها نشطاء المنظمة اللبنانية" وقال اردان ان هذه الحاويات "تستخدم لأنشطة حزب الله الاستخباراتية ضد إسرائيل، الواقع الجديد على الحدود، يصعد الوضع ويهدد بإشعال المنطقة".

وشدد اردان "ان المسؤولية على انشطة حزب الله في لبنان على عاتق الحكومة اللبنانية ونتوقع منه القيام بخطوات فورية لوقف التعاظم العسكري لحزب الله، الواقع الحالي لا يتيح لقوة اليونيفيل إداء مهامها، وان ارادت الأمم المتحدة منع تصعيد الوضع، يجب عليها العمل بصورة فعالة".