الانتخابات الإسرائيلية: يائير غولان يعلن ترشحة للانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب "ميرتس"

يائير غولان سيقف خلال ترشحه امام رئيس الحزب الحالي نيتسان هوروفتش

أعلن نائب وزيرة الاقتصاد يائير غولان صباح اليوم عن ترشحة بالانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب ميرتس ضد الرئيس الحالي نيتسان هوروفتس، جاء البيان بعد يوم من إعلان الوزير عيساوي فريج عن عدم ترشحه خلال الانتخابات القادمة وهاجم بشدة هوروفتش وقال إنه ليس قائد.

من جانبه اعلن غولان "سأترشح لأنني أعتقد بأن قيم اليسار هي التي يجب أن تقود دولة إسرائيل، اؤمن بالمساواة والديموقراطية، رؤية الدولة القومية للشعب اليهودي، سأخوض من منطلق هدف مواجهة اليمين الفاسد".

واضاف غولان :"اشعر بالذهول من القادة الفاسدين، وهو يصرخون تجاه السماء ويملأهم الحقد والتعصب الديني ويهاجمون الجنود الإسرائيليين ويعتدون على العرب فقط لأن ’العرب هم من يخربون الممتلكات’ ، يجب أن لا نستخف بأفعال نتنياهو التي لا يتم مناقشتها في المحكمة. يوجد لنا دور كبير بالفساد الجماهيري، بالتطرف القومي الذي يمر به الجميع. لقد بنى حوله معسكرا متطرفا وخطيرا".

في ختام اقواله قال غولان "انا التزم انه فور انتخابي لقيادة ميرتس، سأبذل اقصى جهودي لبناء ميرتس قوية، اليسار أقام هذه الدولة، شارك بحروبها، لا يجب أن تخجلوا".

ورحب هوروفتش ببيان غولان قائلا:"ميرتس حزب ديموقراطي، يائير شخص مناسب وصديق، ميرتس حققت انجازات كبيرة بالحكومة وغيرت الواقع أكثر من أي حزب آخر ، ليس فقط باستبدال الحكم، انما في الصحة، البيئة، بحقوق النساء والمثليين. هذه مهمتنا وسنواصل تعزيز ميرتس واليسار".