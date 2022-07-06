الحكم بإعدام قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف

وكان القاتل أقر بالجريمة المنسوبة اليه عمدا وذبحها بعد رفضها الزواج منه

اصدرت محكمة مصرية اليوم الأربعاء حكما بالاعدام بحق شاب ادين بقتل طالبة أمام جامعتها في دلتا النيل شمالي القاهرة، في أعقاب رفضها الارتباط به.

وقال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس "قضت محكمة جنايات المنصورة باجماع الاراء وبعد موافقة مفتي الجمهورية، باعدام قاتل الطالبة نيرة اشرف".وكانت المحكمة أحالت الأسبوع الماضي أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي في إعدامه. ولا يزال يوجد للمتهم فرصة للطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

وتحدثت بعض وسائل الاعلام المحلية الثلاثاء أنباء عن تولي المحامي المصري الشهير فريد الديب الذي تولى الدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته، الدفاع عن المتهم. ونقل موقع صحيفة "الاهرام" الحكومية عن الديب قوله "أنتظر حكم المحكمة غدا (الأربعاء)، وبعدها سأتخذ قراري، سواء بالدفاع عن المتهم امام محكمة النقض أم لا".

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي أحال المتهم على محكمة الجنايات بتهمة "قتل الطالبة المجني عليها نيرة (اشرف)، عمدًا مع سبق الإصرار.. وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها" أمام جامعتها بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.وأقر الجاني "بارتكابه جريمة قتل المجني عليها"، بحسب بيان النائب العام.

القضية أثارت غضبا وجدلا بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، وزاد من انتشار القضية وقوع جريمة مماثلة في الأردن بحق طالبة تدعى ايمان رشيد تعرضت للقتل على يد شاب، ما دفع العديد من الأردنيين والمصريين إلى المطالبة بإنزال عقوبة الاعدام على المتهمين في البلدين.