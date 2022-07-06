إيران ما زالت تبحث عن أربعة دبلوماسيين اختفوا في لبنان عام 1982

كان الدبلوماسيون الثلاثة ومصور من وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أوقفوا في 4 تموز/يوليو 1982 عند نقطة تفتيش

أعادت إيران إلى الواجهة قضية إختفاء أربعة من دبلوماسييها في لبنان منذ عام 1982 دون أن تجد لهم أثرًا حتى اليوم. وتلقي طهران باللوم على إسرائيل في اختفاء دبلوماسييها، قائلة إن المسؤولين عن اختطافهم هم "عملاء للنظام الصهيوني" في إشارة إلى "القوات اللبنانية" التي تلقت عام 1982 الذخيرة من إسرائيل مباشرة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشر الثلاثاء بمناسبة مرور 40 عاما على الحرب اللبنانية "نتابع بجدية الإجراءات لتحديد مصير الدبلوماسيين الأربعة الذين اختطفهم الكيان الصهيوني قبل 4 عقود".

وناشد البيان "جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة، أن تعتمد آليات وإجراءات تلزم الصهاينة على التعاون التام لتحديد مصير هؤلاء الأعزاء وتوفير ظروف معاقبة كل من يقف وراء هذه الجريمة وناقضي الحقوق الدبلوماسية".

وكان الدبلوماسيون الثلاثة ومصور من وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أوقفوا في 4 تموز/يوليو 1982 عند نقطة تفتيش تابعة لميليشيا القوات اللبنانية المسيحية حينها في شمال لبنان وفُقد أثرهم منذ ذلك الحين.

وأشار البيان إلى أن المخطوفين هم الملحق العسكري للسفارة الإيرانية في بيروت أحمد متوسليان والقائم بأعمال السفارة سيد محسن موسوي والموظف في السفارة تقي رستكار والمصور كاظم اخوان. وكان متوسليان أيضا قائدا في الحرس الثوري الإيراني الذي تواجد في لبنان عام 1982 حيث شكل حزب الله.

يذكر أنه في عام 2006 ، بعد إطلاق سراحه من السجن قال سمير جعجع الذي ترأس الميليشيا أنذاك وأصبح لاحقًا زعيم الحزب "إن مسلحي "القوات اللبنانية" قتلوا المدنيين الإيرانيين الأربعة"، على ما أفاد موقع واينت.