الجيش الإسرائيلي يكشف عن اعتراضه طائرة مسيرة أخرى تابعة لحزب الله

كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عن قيام القبة الحديدية باعتراض طائرة مسيرة إضافية تابعة لحزب

كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عن قيام القبة الحديدية باعتراض طائرة مسيرة إضافية تابعة لحزب الله أمس الثلاثاء كانت متوجهة إلى منصة الغاز الإسرائيلية كاريش وتم اعتراضها وإسقاطها في المياه اللبنانية، بعيدًا عن الحدود البحرية مع إسرائيل.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخافي قد كشف خلال حديث إذاعي (اف ام 103) معه الأحد الفائت، عن مزيد من التفاصيل حول التصدي الناجح من قبل السلاح الجوي الإسرائيلي للطائرات المسيرة التي تم توجيهها السبت، من قبل حزب الله، للتحليق باتجاه منصة كاريش الرابضة في المياة الإسرائيلية الاقتصادية، على ما جاء في موقع معاريف الإسرائيلي.