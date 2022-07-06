تركيا: تصفية 40 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا

فيغصن الزيتون و درع الفرات شمالي سوريا من خلال عملية ناجحة نفذتها القوات الخاصة على مدار اليومين الماضيين"

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الأربعاء، تصفية 40 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في منطقتي "غصن الزيتون" و"درع الفرات"شمالي سوريا من خلال عملية ناجحة نفذتها القوات الخاصة على مدار اليومين الماضيين" بحسب بيان نشرته الوزارة التركية،على حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

ودأبت القوات التركية من جيش وشرطة على ملاحقة عناصر الكردستاني داخل البلاد وخارجها لا سيما شمالي العراق وسوريا، من خلال عمليات أمنية وعسكرية، حيث إنه مدرج على قوائم الإرهاب محليًا.

وتؤكد تركيا أن عملياتها ضد الحزب تأتي ردا على هجمات ينفذها داخل أراضيها بين الحين والآخر، مستهدفا عناصر الأمن والجيش.

وعبر عملية "درع الفرات" التي أطلقتها في 24 أغسطس/آب 2016 وانتهت في 29 مارس/آذار 2017، "استطاع الجيش التركي تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا من العناصر الإرهابية."