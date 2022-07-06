تقرير: مقتل ناشط سوري في هجوم بطائرة مسيرة منسوبة لإسرائيل

الهجوم وقع حول القنيطرة في الجزء الجنوبي الغربي من سوريا، واستهدف موقعا غربي حضر بالقرب من الحدود الإسرائيلية

أفادت صحيفة"الأخبار" اللبنانية بمقتل ناشط سوري في غارة جوية بطائرة مسيرة منسوبة لإسرائيل في محافظة القنيطرة في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد، اليوم الأربعاء، واستهدف موقعا غربي حضر بالقرب من الحدود الإسرائيلية..

وأشارت الصحيفة إلى أن"سكان المنطقة سمعوا دوي انفجار غربي البلدة، قبالة الشريط الفاصل عن الجولان، ليتبين أن هناك إصابة جراء قصف إسرائيلي"

واضافت الصحيفة "تم نقل المصاب (مصطفى فؤاد) لإسعافه، غير أنه فارق الحياة متأثرا بالجراح التي تسبب بها القصف، الذي لم يتبين إن كان تم بصاروخ أو قذيفة مدفعية، أو عبر طائرة مسيرة مسلحة"

ولم يكن هناك رد أولي من المسؤولين السوريين على هذه التقارير.